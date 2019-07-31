İşitme engelli çift mutluluğa evet dedi

Her ikisi de işitme engelli olan Nesrin Aktürk ve Ahmet Öksüz çifti, Bayburt Belediyesi nikah salonunda bir ömür boyu mutluluğa evet dedi.

Engel tanımayan çiftin nikahını Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci kıydı. Nikahta birbirlerine işaret dili ile evet diyen çiftin tercümanlığını ise nikah şahitleri de olan Merve Aktürk yaptı.

Nikah akdinin tamamlanmasının ardından Başkan Pekmezci, genç çifte mutluluklar dileyerek Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA