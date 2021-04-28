Isırılan sokak köpeği sedyeyle tedaviye götürüldü
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Isırılan sokak köpeği sedyeyle tedaviye götürüldü

Isırılan sokak köpeği sedyeyle tedaviye götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde, pitbull cinsi bir köpek tarafından yüzünden ısırılan sokak köpeği, Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından sedyeyle tedaviye götürüldü.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, pitbull cinsi bir köpek tarafından yüzünden ısırılan sokak köpeği, Çeşme Belediyesi ekipleri tarafından sedyeyle tedaviye götürüldü.

Çeşme Çarşısı'nda pitbull cinsi bir köpek, sokak köpeğine saldırarak yüzünden ısırdı. Çarşı esnafı ve vatandaşlar müdahale ederek köpekleri ayırırken, belediye ekiplerine de haber verildi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, başından yaralanan sokak köpeğini sedyeyle taşıyarak araçla Çeşme Belediyesine ait Ilıca Mahallesi'ndeki Veteriner İsmail Ekmekçioğlu Veteriner Kliniğine götürdü. Yaralı köpek, klinikte tedavi altına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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