İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde İSİPAB Genel Komitesinin 23. oturumu gerçekleştirildi.

İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, oturumda yaptığı konuşmada, konferansın İslam ülkelerinde Müslüman azınlık ve topluluklarının bulunduğu bölgelerde ve tüm dünyada önemli gelişmelerin cereyan ettiği bir ortamda gerçekleştiğini ifade etti.

Suriye, Irak, Libya, Yemen, Keşmir ve Filistin'de Müslüman halklarının huzurunu, refahını, güvenliğini doğrudan ilgilendiren kritik gelişmelerin yaşandığını belirten Atalay, geçen ramazan ayında işgalci güç İsrail'in, mazlum Filistin halkına uyguladığı mezalime herkesin şahitlik ettiğini kaydetti.

Atalay, Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilese de, bundan en fazla zarar görenin yine İslam alemi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İslam ülkelerinin parlamentoları tüm üye ülke halklarının istikrar, güvenlik ve refah içinde yaşaması, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunması bakımından elbette ki kilit bir sorumluluk taşıyor. 1999'dan bu yana bizleri bir araya getiren birliğimiz de, tüm parlamentoların İslam'ın yüce ilke ve ideali ışığında ortak ilgi alanlarına giren konularda görüş ve tutumlarımızı istişare ederek koordine ettiğimiz bir forumdur. Genel komitemiz İSİPAB tüzüğü uyarınca önemli görevler üstlenmiştir."

Genel komitenin bu oturumunda kurumsal ve mali konularda önemli kararların alınacağı bilgisini paylaşan Atalay, İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass'ın sunduğu rapor ışığında, İSİPAB'ın 44, 45 ve 46. İcra Komitesi raporlarının değerlendirileceğini ifade etti.

İSİPAB raporundan söz eden Atalay, "Filistin davası, Filistin halkının sesinin duyulması için mücadele eden kardeş Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun icra komitesinin tavsiyesiyle yapmış olduğu başvuruyu hep birlikte değerlendireceğiz. Önümüzde önemli konuları ele alacağımız yoğun bir gündem var. Tüm delegelerin İslam ülkelerine adalet, güven, istikrar, huzur ve refah içinde yaşaması ve dünya barışına katkı sağlaması için kuruluşumuza hakim olan iş birliğine ve dayanışma içinde çalışmalarını tamamlayacağına inanmaktayım." şeklinde konuştu.

Oturumda Atalay, İSİPAB genel sekreterliğinin faaliyet ve mali raporunu okuyarak oylamaya sundu.

Kabul edilen raporda Türkiye raportör olurken, Arap grubundan Cezayir, Afrika'dan ise Nijer heyeti başkan yardımcılığına seçildi.