Işınsu Tezkan Tüz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Işınsu Tezkan Tüz hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Televizyon programlarına konuk olan Işınsu Tezkan Tüz'ün hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Işınsu Tezkan Tüz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bazı TV kanallarına konuk olarak çıkan Işınsu Tezkan Tüz merak ediliyor. PekiIşınsu Tezkan Tüz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

IŞINSU TEZKAN TÜZ KİMDİR?

Işınsu Tezkan Tüz sunucu ve editördür.

1997 yılında Show TV'de editör olarak göreve başlayan Işınsu Tezkan Tüz, Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan'ın kuzenidir. Show TV'de görev yaptıktan sonra 9. Kanal'da BRT ve Kanal D'de Meclis muhabirliği ve Başbakanlık muhabiri olarak görev yapmıştır.

2010 yılında FOX TV'ye transfer olan Işınsu Tezkan Tüz bu kanalda FOX Gece adlı haber programını hazırlayıp sunmuştur. Tezkan, 2011 ile 2014 yılları arasında Show TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. Bu dönemde ayrıca 360 TV kanalında "Analiz 360" adlı programın sunuculuğunu üstlenmiştir. Daha sonra Habertürk kanalında sunuculuk ve spikerlik yapan Işınsu Tezkan Tüz, son olarak Haber Global'e transfer olmuştur. Tezkan, bu kanalda editör ve sunucu olarak görev yapmaya devam ediyor.

Ek olarak Işınsu Tezkan Tüz sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanmaktadır.