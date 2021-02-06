Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a cezaevi yolu göründü
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Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a cezaevi yolu göründü

06.02.2021 03:37 | Son Güncelleme: 06.02.2021 03:41
Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan'a cezaevi yolu göründü

Doğan hakkında Türkiye'den ayrılmadan önce Ali İhsan Haykır'ın kamera ve bilgisayarını çaldığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Doğan hakkında Türkiye'den ayrılmadan önce Ali İhsan Haykır'ın kamera ve bilgisayarını çaldığı iddiasıyla dava açılmıştı.

 Sedat Doğan hakkındaki dava önceki gün görülen duruşmada karara bağlandı. 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Doğan, tüm sosyal medya hesaplarını ve evini kapatarak kayıplara karıştı. Polis şimdi her yerde Sedat Doğan'ı arıyor.

Işın Karaca,kızı Mia'nın babasıSedat DoğanTürkiye'ye dönmeden önce uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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