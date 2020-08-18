Işın Karaca kimdir? Işın Karaca'nın kaç çocuğu var? Işın Karaca albümleri nelerdir?
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Işın Karaca kimdir? Işın Karaca'nın kaç çocuğu var? Işın Karaca albümleri nelerdir?

Güçlü sesi, yaşamı, çocukları ve müzikleri ile bilinen ve sevilen Işın Karaca'nın albüleri nelerdir? Işın Karaca

Işın Karaca kimdir? Işın Karaca'nın kaç çocuğu var? Işın Karaca albümleri nelerdir?
18.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:50

IŞIN KARACA KİMDİR?

Işın Karaca olarak bilinen sahne adı ile Işın Funda Büyükkaraca ya da sahne adıyla Işın Karaca, Londra'da doğmuştur.1973 yılında Londra'da doğdu. Kıbrıslı restoran işletmecisi Şeniz Büyükkaraca ile Afyonlu emlakçı olan Ali Büyükkaraca'nın ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. İngiltere'de Müzikal Tiyatro üzerine eğitim gördü. 19 yaşında yaptığı Soner KIVANÇ ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu vardır. İlk eşinden daha sonra boşandı. Aranjör Erdem Yörük ile 12 yıl süren birlikteliği olmuştur. Silist, sanat ve klip yönetmeni Sedat Doğan'la 2009'dan beri birlikteliğini 2010 yılı kasım ayı sonunda noktalamıştır. Tekrar barışan çift, 30 Mayıs 2011 tarihinde evlenmiştir. İkinci çocuğu Mia 2011 yılında dünyaya gelmiştir. İkinci eşi Sedat Doğan ile Eylül 2012 tarihinde boşanmaya karar vermişlerdir.

Işın Karaca kimdir? Işın Karaca'nın kaç çocuğu var? Işın Karaca albümleri nelerdir?

IŞIN KARACA ALBÜMLERİ NELERDİR?

Anadilim Aşk

Arabesque II: Geçmiş Bize Yakışıyor

Arabesque: Geçmiş, Geçmemiş Hiç...

Başka 33/3

Ey Aşkın Güzel Kızı

Eyvallah (albüm)

Her Şey Aşktan

İçinde Aşk Var

Maxi Single (Ogeday & Işın Karaca albümü)

Uyanış (albüm)

Işın Karaca kimdir? Işın Karaca'nın kaç çocuğu var? Işın Karaca albümleri nelerdir?

FİLMOGRAFİ

Yıl Başlık

2004 Neredesin Firuze

2005 Sen Ne Dilersen

Işın Show -Sunucu - Müzikal Şov

2007 Kadın Her Yaşta Güzeldir

Şarkı Söylemek Lazım Yarışmacı

Haydi Söyle Sunucu Müzikal yarışma

2009 Altın Kızlar

2010 Gelecekten Bir Gün

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