Işın Çelebi kimdir?
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Işın Çelebi kimdir?

19.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:58
Işın Çelebi kimdir?

Işın Çelebi, hakkında çıkan haberler ile gündeme geliyor. Işın Çelebi'nin siyasi ve çalışma hayatı boyunca karşılaştığımız haberleri kendisi hakkında merak uyandırdı. Okuyucular Işın Çelebi'nin kim olduğu, hayatı, kariyeri, ve geçmişi hakkında araştırmalara başladı. Işın Çelebi kimdir? biyografisini sizin için derledik. Işın Çelebi hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz?

Işın Çelebi, hakkında çıkan haberler ile gündeme geliyor. Işın Çelebi'nin siyasi ve çalışma hayatı boyunca karşılaştığımız haberleri kendisi hakkında merak uyandırdı. Okuyucular Işın Çelebi'nin kim olduğu, hayatı, kariyeri, ve geçmişi hakkında araştırmalara başladı. Işın Çelebi kimdir? biyografisini sizin için derledik. Işın Çelebi hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz?

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

Işın Çelebi 1950 yılında Karaman'da dünyaya gelmiş, Türk siyasetçi ve akademisyendir. Aynı zamanda Eski ANAP İzmir milletvekilidir.

  • Işın Çelebi, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Bölümü mezunudur.
  • İTÜ Metalurji Mühendisliğinde Master yaptı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde de Master yaptı.
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi bölümünde de doktorasını yaptı.
  • DPT İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı, Grup Başkanı, METAŞ Genel Müdürüydü.
  • XVIII., XIX., XX., XXI. Dönem İzmir Milletvekilidir.
  • Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanıdır
  • Adnan Polat'ın başkan olduğu dönemde Galatasaray Spor Kulübü 2. başkanlığı görevini yürütmüştür.

Işın Çelebi özel hayatı hakkında bilinenler

  • Işın Çelebi, evli ve üç çocuk babasıdır.
  • İngilizce biliyor.

Kitapları

1991- Dışa Açık Büyüme ve Türkiye

1995- Siyasette Kilitlenme ve Çözüm

1995- Yeni Bir Düzen Anlayışı Özelleştirme

2001- Ne Olacak, Ne Yapmalıyız?

2013- Türkiye'nin Dönüşüm Yılları Yeniden Öğrenme Zamanı

2018- Dünyanın Şu Haline Bak

2019- 50 Soruda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

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