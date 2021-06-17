İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar
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İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar Kapadokya'da peribacalarına çirkin saldırı UNESCO Dünya Kültür Mirasını boyadılar Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına sprey boyalar ile isimleri yazan kişi veya kişiler turistlerin...

İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar

Kapadokya'da peribacalarına çirkin saldırı

UNESCO Dünya Kültür Mirasını boyadılar

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına sprey boyalar ile isimleri yazan kişi veya kişiler turistlerin büyük tepkisini çekti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalar ile isimlerinin yanı sıra bir çok yazılar yazan kişiler yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekti. Göreme beldesi ile Ortahisar yolu arasında yer alan peribacalarına sprey boyalar ile yazıların yazılmasının yanı sıra cisimlerle de peribacalarının üzerini kazıyarak isimler yazılması dikkatlerden kaçmadı. Kapadokya bölgesini Hatay'dan ziyarete gelen Abdullah Arda, "Böyle güzelliklere bu çirkinlikler hiç yakışmıyor" dedi. Arda, "Buraları böyle gördüğüm için çok üzüldüm. Böyle güzel bir açık hava müzesine böyle çirkinlikler hiç yakışmıyor. Doğru bulmuyoruz, bunlar çok yanlış şeyler. Yetkiler bu konuda tedbir alabilirler. Dünyanın başka ülkelerinde böyle güzellikler olsa nasıl korurlar hepimiz biliyoruz. Bizde yetkililerden buralar için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapadokya bölgesinde peribacalarının sprey boyalar ve çeşitli cisimler ile zarar verilmesi konusunda ise yetkililerin nasıl bir çalışma yapacağı kamuoyu tarafından merak ediliyor.

İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar
İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar
İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar
İsimlerini UNESCO dünya mirası peribacalarına yazdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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