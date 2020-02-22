İSimangaliso Milli Parkı, ziyaretçilerine yaban hayatı şöleni sunuyor

22.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:26

GÜNEY Afrika Cumhuriyeti'nin Kwazulu Natal eyaletinin Durban kentinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve Ramsar alanı olan İSimangaliso Milli Parkı, ziyaretçilerine olağanüstü doğa ve yaban hayatı şöleni sunuyor.

Güney Afrika'nın doğu sahilinde yüksek tropikal ağaçlardan oluşan ormanın içinde saklı, uzun yıllar kumul madenciliğinin yapıldığı İSimangaliso Milli Parkı, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Durban'ın 275 kilometre kuzeyinde bulunan 332 bin hektarlık alandaki park, aynı zamanda Ramsal alanı ilan edildi. Olağanüstü güzelliği ve yeri doldurulamayan biyolojik çeşitliliğin yanı sıra Güney Afrika'daki kaydedilmiş ve potansiyel Taş Devri ve Demir Çağı bölgelerinin en büyük korunan alanı olarak bilinen park, Hint okyanusuna paralel olarak 168 kilometre kuzeyde bulunan Sodwana Bay kasabasına kadar uzanıyor.

YÜZLERCE HAYVAN TÜRÜ YAŞIYORGüney yarım kürenin cenneti konumundaki İSimangaliso Milli Parkı, bünyesinde su aygırı, timsah, kızıl orman duikeri, güney kamış antilobu, su antilobu ve balık kartallarının yanı sıra kudu, gergedan, leopar, gnu, bufalo, zebra, zürafa, vervet maymunu ve babun gibi çok sayıda irili ufaklı memeli türü barındırıyor. Yaklaşık 400 leoparın bulunduğu parkta turistler, gece safarilerine çıkarken, ülkenin en iri ve en heybetli fillerini de görme fırsatı buluyor. St. Lucia gölünün okyanusa döküldüğü sahil kesiminde üzerinde 'Köpek balığı ve timsah var' yazılı çok sayıda uyarı levhalarının bulunduğu milli park, ziyaretçilerine olağanüstü yaban hayatı şöleni sunuyor. Dünyanın birçok ülkesinden parka gelenler, hem safari yapıyor hem de vahşi yaşam ile doğayı izleyip, fotoğrafını çekme fırsatı buluyor.SARI KUŞUN YUVA ÖRME ÇABASI

St. Lucia gölünü boydan boya kapsayan İSimangaliso Milli Parkı'nda, bilimsel adı 'Ploceus capensis' olan sarı renkli bir tür kuş, suyun kenarındaki kamışlara yuva örmesi de DHA kamerasına yansıdı. Gagalarıyla taze kamışlardan ince birer iplik benzerliğinde uzun parçalar koparıp bunlarla yuva ören kuşun dişisine kur yapması da dikkat çekti.

Kaynak: DHA