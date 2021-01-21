İsim tamlaması nedir? İsim tamlaması türleri ve özellikleri nelerdir? Ettirgen edilgen, etken çatılı fiil nedir?

Türkçe dil bilgisi konularından İsim tamlaması en çok araştırılan konulardan biridir. Peki, İsim tamlaması türleri ve özellikleri nelerdir? İsim tamlaması nedir? Eylemler nedir?

Öğrencilerin en çok araştırma yaptığı konulardan biri olan İsim tamlaması, türü ve özellikleriyle merak ediliyor. Peki, İsim tamlaması nedir? İsim tamlaması türleri ve özellikleri nelerdir? İşte, detaylar…

İSİM TAMLAMASI NEDİR?

İsim Tamlamaları

En az iki tane ismin oluşturduğu tamlamalardır. Bu tamlamalarda birinci isim "tamlayan'' ikinci isim ise "tamlanan'' adını alır. Tamlayan ilgi ekini, tamlanan ise iyelik ekini alır.

Tamlayan ekleri (ilgi hâli eki): -ın, -in, -un, -ün, -(n)ın, -(n)in, -(n)un, -(n)ün.

Tamlanan ekleri (iyelik eki): -ı, -i, -u, -ü, -(s)ı, -(s)i, -(s)u, -(s)ü.

1.BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI

Dağların suyu aktı.

Birinci isim tamlayan ekini (-ın,-in,-un,-ün) ikinci isim de tamlanan ekini (-ı,-i,-u,-ü) aldığında bu kelime grubu belirtili isim tamlaması olur.

UYARI: İsim tamlamalarında iki unsurun da isim olması gerekir.

Belirtili İsim Tamlamalarının Özellikleri

• Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.

• Belirtili isim tamlamalarının tamlayanı ya da tamlananı zamir olabilir.

• Tamlayan ile tamlanan arasına başka kelimeler girebilir.

• İsim tamlamalarında birden fazla tamlayan ya da tamlanan bulunabilir.

2. BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

Belirtisiz İsim Tamlamalarının Özellikleri

• Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına hiçbir kelime girmez.

• Belirtisiz isim tamlamalarında yer isimleri oldukça fazladır.

Zigana Geçidi, Ok Meydanı...

• Bazı birleşik kelimeler belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşturulabilir.

Gülyağını fazla sürmüşsün. (gül+yağ-ı)

3.ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI

Zincirleme isim tamlaması, ikiden fazla isimden oluşan isim tamlamalarıdır. Önceden oluşturulmuş olan bir isim tamlamasına yeni bir unsur (tamlayan ya da tamlanan) daha eklenmesiyle veya iki isim tamlamasının birleştirilmesiyle elde edilir.