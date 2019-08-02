Işılay Saygın'ın adı sokağında yaşayacak

İzmir'de geçen hafta hayatını kaybeden, Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın adı, Buca ilçesindeki evinin bulunduğu sokakta yaşatılacak.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Buca Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında, 27 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın'ın anısını yaşatmak için bazı kararlar alındı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç yönetiminde gerçekleştirilen toplantı, Saygın için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Toplantıda, Saygın'ın evinin bulunduğu Dumlupınar Mahallesi 109 Sokak'a Işılay Saygın Sokağı adının verilmesini içeren başkanlık önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Saygın'ın Buca'ya da önemli hizmetleri olduğunu vurgulayarak, "Buca'ya önemli hizmetleri olan Işılay Abla'mızı kaybettik. Bildiğiniz üzere Işılay Saygın, bakanlığı döneminde yaklaşık 400 bin öğrenciye okuma yazma seferberliği ilan etmiştir. Buca'mıza da 1973-1980 döneminde belediye başkanı olarak çok katkılarda bulunmuş bir devlet kadınını kaybettik. Bugün bizim için en önemli gündem maddesi buydu. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun." diye konuştu.

Meclis gündeminin ardından temenniler bölümünde AK Partili Meclis Üyesi Ziya Aksu, grubu adına Buca Kozağaç Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Çevik Bir Meydanı'nın adının da "Işılay Saygın Meydanı" olarak değiştirilmesini önerdi.

Erhan Kılıç, öneri üzerine, meydanın İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olduğunu ve isim değiştirme yetkisinin büyükşehirde olduğunu ifade ederek, "Bu hepimizin arkasında duracağımız önerilerden bir tanesidir. Işılay Saygın, hepimizin ortak değeri ama Çevik Bir Meydanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Dolayısıyla bu konunun İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri tarafından gündeme getirilmesi daha doğru olacaktır. Hepimiz ortak bir kararla meydanın adının değiştirilmesi için takipçi olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA