Işıl Özgentürk kimdir? Işıl Özgentürk nerelidir? Işıl Özgentürk mesleği nedir?

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IŞIL ÖZGENTÜRK KİMDİR?

Özgentürk, Cumhuriyet gazetesinde Sanata Bakış adlı köşenin yazarıdır. Ayrıca, Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezi'ne bağlı film atölyesinin yönetmenidir.

Yönetmen Ali Özgentürk'ün eşidir.

1948 yılında Gaziantep'de doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği bu kentte geçti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okudu. Üniversite yıllarında çeşitli tiyatrolarda hem yazar, hem oyuncu olarak görev aldı.Daha sonra çocuk edebiyatı alanında çeşitli ürünler verdi. Ardından yetişkinler için yazmaya başladı. Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesinde röportajlar yaptı. Filim senaryoları ve oyunlar yazdı. "Seni Seviyorum Rosa" filminin senaryosunu yazdı ve yönetti. Filim ulusal festivallerde pek çok ödül kazandı ve yurtdışında çeşitli festivallerde Türkiye'yi temsil etti.Pek çok radyoda çeşitli sohbet ve eğitim programları yapmakta olan Özgentürk Cumhuriyet Gazetesi'nde de sürekli olarak köşe yazıları yazmaktadır. Ayrıca dört yıldır Kadıköy Belediyesi Aile Danışma Merkezine bağlı Film atölyesini yönetmektedir.

IŞIL ÖZGENTÜRK KİTAPLARI NELERDİR?

Yokuşu Tırmanır Hayat (1980)

Hançer (1982)

Alevin ve Acının İçinden (1986)

Derdim Yeter Sakin Ol (1987)

Yuvadan Bir Kuş Uçtu (1992)

Geniş Mavi Bir Gök (1996)

Büyülü Bir Yolda (İran, Pakistan, Hindistan, Nepal) (1997)

Yokuşu Tırmanır Hayat (1998)

Toplu Oyunları 1: Küçük Sevinçler Bulmalıyım Avluda (1998)

Al Gözüm Seyreyle (1999)

Çocukluk Şarkıları (2000)

Hiçbirimiz Masum Değiliz (2003)

Sessizlik ve Sırdır Ötesi (2004)

Gezi Fısıltıları (2009)