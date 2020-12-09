Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel
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Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel

09.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:07
Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hasan Varol Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlanan Üçgen Park'taki yenileme, kaldırım ve 100 metrelik ışıklı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hasan Varol Mahallesi'nde çalışmalarını tamamlanan Üçgen Park'taki yenileme, kaldırım ve 100 metrelik ışıklı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Hasan Varol Mahallesi'nde çalışmaları tamamlanan Üçgen Park'taki yenileme, kaldırım ve 100 metrelik ışıklı yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgiler aldı. Çalışmaları tamamlanan parkı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Başkan Güder, ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için Battalgazi Belediyesi olarak gerekli tüm çalışmaları yaptıklarının altını çizdi. Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren muhtarlar ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Güder'e teşekkürlerini iletti.

"Çok güzel bir çalışma oldu, teşekkür ediyoruz"

Battalgazi Belediyesi'nin hizmetlerinde sınır tanımadığının altını çizen Hasan Varol Mahallesi muhtarı Özkan Oyan, "Battalgazi Belediye'mizin ilçe adına hizmetlerinde dur durak tanımıyor. Vermiş olduğu hizmetlerden dolayı şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim. Mahallemizi güzel bir parka kavuşturdular. Çok güzel oldu" dedi.

İstiklal mahallesi Muhtarı Levent Yener ise, "5-6 mahalleyi kapsayacak şekilde güzel bir park oluşturuldu. Çocuklarımızın zaman geçirebileceği güzel bir yer oldu. Başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahalle sakinlerimiz çalışmalardan çok memnun" ifadelerini kullandı.

"Mahallemiz daha modern bir görünüme kavuştu"

Yapılan hizmetin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm mahalle sakinlerimizin sporlarını yapabilecekleri, yaşlılarımızın gelip oturabileceği bir mekana dönüştürdük. Çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz Üçgen Park'ımız bir bütünlük olarak insanlarımızın istifadesine sunabileceğimiz bir mekan haline geldi. Amacımız Battalgazi'mizi her zaman daha modern bir görünüme kavuşturmaktır. Yapmış olduğumuz bu hizmet mahallemize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte de Battalgazi'mize yeni hizmetleri kazandırmak noktasında çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Şuana kadar birçok projemizi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Mahalle sakinlerimiz yapılan hizmetten memnun. Mahallemiz çok güzel bir görünüme kavuştu. Yapılan bu hizmet mahallemize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel
Işıklı yol ile üçgen park bir başka güzel

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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