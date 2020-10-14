"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi
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"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi

14.10.2020 00:39 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:58

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını sosyal medyada "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Yıldırım, darbe iması olarak anlaşılan bu paylaşımlarını çok sayıda tepki gelmesinin ardından silerek hesabını 'korumalı' yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında AYM'nin verdiği 'yeniden yargılama' kararını tanımamasına gönderme yaparak bir paylaşım yaptı.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı göndermede, AYM'nin fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaştı. Yıldırım, bir paylaşımına gelen eleştirilere ise 'Işıklar yanıyor derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil' ifadesiyle yanıt verdi.

TWEETLERİ SİLİP HESABINI KORMALI YAPTI

Paylaşımın gündem olması sonucu Yıldırım, söz konusu tweetleri silerek sosyal medya hesabını 'korumalı' hale getirdi.

'Işıklı' darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi

ENGİN YILDIRIM KİMDİR?

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın AYM sitesinde yer alan özgeçmişi:

1966'da İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Beylerbeyi'nde tamamlamıştır. 1987'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirmiştir.

1988 yılında öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla açılan yarışma sınavını kazanarak lisansüstü eğitim için İngiltere'ye gitmiştir. 1989'da Warwick Üniversitesi Warwick Business School'da yüksek lisansını, 1994'te Manchester Üniversitesi Faculty of Economics and Social Studies'de doktorasını tamamlamış; 1994 ile 2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2003 ile 2010 yılları arasında aynı Fakültede dekanlık görevinde bulunmuştur.

9/4/2010 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından YÖK Genel Kurulunun gösterdiği üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 19/10/2015 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 25/10/2019 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir.

İngilizce bilen Engin Yıldırım evli ve iki çocuk babasıdır.

'Işıklı' darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi

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