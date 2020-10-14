"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık
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"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık

14.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:26

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımı, darbe iması yaptığı sebebiyle tepki çekmişti. Yıldırım, yanlış anlaşıldığını söyleyen bir açıklama yaparken; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir AYM üyesi tarafından kullanılması utanç vericidir" dedi.

Dikkat çeken paylaşım sonrası siyasilerden tepki açıklamaları art arda geldi. Hatta İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından Yıldırım'ı istifaya davet etti. Ömer Çelik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ise şu cümleler yer aldı:

"Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

"KABUL EDİLEMEZ"

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

'Işıklar yanıyor' paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlıktır

"HUKUKU YIKAN MÜDAHALELERİN DİLİDİR"

Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi'nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir"

"IŞIKLAR YANIYOR" NE DEMEK?

AYM üyesinin bu sözleri Ankara'da bomba etkisi yaratırken gazeteci Gürkan Hacır, "Işıklar yanıyor" söyleminin ne anlama geldiğini açıkladı. Hacır, "Eskiden, özellikle Ankara muhabirleri bunu çok iyi bilir, olağanüstü bir gelişme olduğu zaman 'Genelkurmayın ışıkları yanıyor' cümlesi kullanılırdı. Olağanüstü bir durum var anlamında bir gazetecilik terimi hâline gelmişti" ifadelerini kullandı.

'Işıklar yanıyor' paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık

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