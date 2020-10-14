Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama gelir? Twitter ışıklar yanıyor tagi nedir?
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Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama gelir? Twitter ışıklar yanıyor tagi nedir?

14.10.2020 08:36 | Son Güncelleme: 14.10.2020 08:40
Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama gelir? Twitter ışıklar yanıyor tagi nedir?

Twitter'da gündem olan "ışıklar yanıyor" ifadesi çok merak edildi. Peki, ışıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama gelir? Twitter ışıklar yanıyor tagi nedir?

"Işıklar yanıyor" ibaresi yıllardır kullanılan bir tabirdir. Fakat kullanım alanı, ülke bütünlüğüne zarar verecek bir anlam içerdiği için Engin Yıldırım tarafından ışıklar yanıyor tweeti çok fazla dikkat çekti. Peki, ışıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama gelir? Twitter ışıklar yanıyor tagi nedir?

IŞIKLAR YANIYOR NE DEMEK?

Işıklar yanıyor, genellikle darbe dönemlerinde kullanılan "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" anlamına yoruldu. Bunun üzerine Twitter'da gündem oldu.

AYM binasının fotoğrafı ve "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla büyük tepki toplayan AYM üyesi Engin Yıldırım, gelen tepkilerin ardından yeni paylaşımda bulundu.

Yıldırım paylaşımında "hukukun ışığını kastettim, başka ışığı değil" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı da bu tweete bir gönderme yaparak :

"Işıklarımız hiç sönmüyor" yazan bir tweet attı.

Işıklar yanıyor ne demek? Işıklar yanıyor ne anlama gelir? Twitter ışıklar yanıyor tagi nedir?

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