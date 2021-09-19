Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi - Haberler
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BBC

Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

BBC - Haberler | Dünya
Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

Uzak mesafeler arasında hızlı bir internet bağlantısını kablosuz bir şekilde, ışık yoluyla sağlamaya dair yeni bir yöntem Afrika'da başarıyla denendi.

Uzak mesafeler arasında hızlı bir internet bağlantısını kablosuz bir şekilde, ışık yoluyla sağlamaya dair yeni bir yöntem Afrika'da başarıyla denendi.

Bu, Kongo'daki Brazzaville ve Demokratik Kongo'daki Kinshasa gibi kentlerde yaşayanların hızlı internete daha ucuza ulaşmasını sağlayabilir.

Project Taara adlı bu girişim, Google'ın da parçası olduğu Alphabet şirketinin Alphabet X adlı, yenilikçi ve sıra dışı projeler deneyen kolunun bir girişimi.

Şirket daha önce de Loon adlı bir projeyle, stratosfere yerleştirilecek balonlarla kablosuz internet dağıtma fikrini ortaya atmıştı.

Bu fikirden daha sonra vazgeçilse de, bunun yerini Taara projesi aldı.

Son denemelerine dair bloglarında bir paylaşım yapan Taara ekibi, Brazzaville ve Kinshasa kentleri arasındaki internet bağlantısının son derece yavaş olduğunu, kabloların Kongo nehrinin kıvrımlarını takip etmesi gerekmesi nedeniyle inşa maliyetinin normalin beş katına çıktığını ve bu yüzden 5 kilometre uzaklıktaki bu iki kent arasında bağlantının bir türlü iyileştirilemediğini aktardı.

Yeni yöntemde bağlantı için kablolara gerek olmaması sayesinde altyapı maliyetleri ciddi oranda düşecek.

Alphabet X ekibi iki kent arasında 20 gün süren denemede 700 terabayt civarında verinin aktarıldığını ve sistemin yüzde 99,9 süreyle işler halde olduğunu açıkladı.

Blogdaki paylaşımda "Her türlü iklim koşulunda mükemmel bir şekilde işlemese de Taraa'nın bu 20 günlük denemedeki performansını sürdürmeye devam edeceğine ve 17 milyon kişinin yaşadığı bu iki kentteki insanlara uygun fiyatlı ve hızlı internet sağlamada kilit bir rol oynayacağına güveniyoruz" dedi.

Denenen sistem çok kısa dalga boyuna sahip, insan gözünün algılamadığı ışık demetleri kullanıyor.

Bu, zemine döşenen fiber optik kablolarda kullanılan ışık demetlerine benziyor.

Araştırma ekibi sis ve pus gibi durumlarda veya ışık kaynağıyla alıcı arasından kuşlar geçerken sinyalin kesilebildiğini fakat yine de fiyat avantajı nedeniyle yoksul ülkelerde tercih edilebileceğini belirtiyor.

Ekip hava koşullarına göre sinyali bir miktar iyileştirme ve kuş uçuşlarının etkisini de azaltmanın yollarını buldu.

Blogdaki paylaşımda "San Francisco gibi sisli bir yer bu sistemi kullanmak için ideal bir yer olmasa da dünyanın pek çok yeri bunun için ideal bir iklime sahip" dedi.

Denemeler Kenya, Hindistan, ABD ve Meksika'da devam edecek.

Alphabet X'in hayata geçirmeyi hedeflediği diğer projelerden bir kısmı şöyle:

Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

BBC
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