Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık'ın yakın zamanda galeri açan işletmeci oğlu Ahmet Işık, mimar Bilge Nur Şen ile evliliğe ilk adımını attı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık'ın yakın zamanda galeri açan işletmeci oğlu Ahmet Işık, mimar Bilge Nur Şen ile evliliğe ilk adımını attı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı ve İşadamları Derneği Denizli Şube Başkan Yardımcısı Cemal Işık ve Şenay Işık çiftinin işletmeci oğulları Ahmet Işık ile emekli Öğretim Üyesi İsmail Şen ve Nuray Şen çiftinin kızları mimar Bilge Nur Şen evliliğe ilk adımlarını attı. Genç çiftin yapılan görkemli nişan töreni AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin başta olmak üzere Denizli siyaset, iş ve sağlık camiasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Işık ve Şen çiftinin nişan töreninde AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İşadamları Derneği Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün, MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Nergiz Şenocak, Denizli Gönüllü Teşekküllüler Başkanı Erdal Otçu ile Denizli'nin önde gelen iş adamları Işık ve Şen ailelerini yalnız bırakmadı.

Ahmet Işık ve Bilge Nur Şen çiftinin nişan yüzüklerini takan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Denizli'mizin tanınmış iki ailesinin bu mutlu gönüne şahitlik ediyoruz. Yüzüklerini taktığım bu gençlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür temenni ederek mutluluklar diliyorum" dedi.

Işık ve Şen aileleri olarak büyük mutluluk içerisinde olduklarını ifade eden Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık ise, "Söz merasiminin ardından bugün çocuklarımızın nişanını takıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımız bir ömür boyu mutlu olsunlar tek dileğimiz bu. Allah bu mutluluğumuzu daim eylesin" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Kylie Jenner Yıldız Tilbe Vildan Atasever
Spor Diego Marcao Ali Koç Hikmet Karaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:09:29. #1.11#