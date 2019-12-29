: Isı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

29.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:32

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevler, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, olay yerine yakın bir mobilya atölyesinde çıkan yangın ise yayılmadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA

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