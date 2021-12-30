İshak Paşa Sarayı nerede? İshak Paşa Sarayı hakkında bütün bilgiler…

Günümüzde turistler tarafından yoğun ilgi ile ziyaret edilen İshak Paşa Sarayı, oldukça ihtişamlı bir tarihe sahip olması ve bir Osmanlı mimari eseridir. İshak Paşa Sarayı tarihin en ünlü ve önemli yapılardan birisidir. İshak Paşa Sarayı ülkemizde bulunan en eski tarihi yapılardandır. Osmanlı döneminde inşa edilen bu yapı tarihi ve özellikleri bakımından araştırma konusu olmuştur. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken İshak Paşa Sarayı ziyaret edenleri görkemli yapısı ile kendine hayran bırakıyor. Ziyaret edemeyenleri ise tarihi ve özellikleri konusunda yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. İshak Paşa Sarayı nerede? İshak Paşa Sarayı kim tarafından yapıldı? İshak Paşa Sarayı tarihi ve özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

İSHAK PAŞA SARAYI NEREDE?

İshak Paşa Sarayı yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmektedir. İshak Paşa Sarayı Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bulunan tarihi bir yapıdır. Doğubeyazıt ilçesinin Yukarıtavla mahallesinde bulunmaktadır. Ağrı Dağı'nın yakınında bulunuyor. Doğubeyazıt ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan saray, Doğubeyazıt ilçesine geldikten sonra özel araç ile birlikte İshak Paşa Sarayı'na ulaşmak yaklaşık olarak 15 dakika süren bir yol vardır. Ardından bu muhteşem tarihi sarayı ziyaret edebilirsiniz.

İSHAK PAŞA SARAYI KİM YAPTI?

Bu saray, Osmanlı döneminden günümüze kalmış nadir yapılardan biridir. İshak Paşa Sarayı yapımına 1685 yılında başlanmış ve 1784 yılında tamamlanmış bir tarihi saraydır. Yapımı yaklaşık olarak 99 yıl sürmüştür. Doğubeyazıt ilçesinin en önemli mimari yapılarına sahiptir. Saray türünde inşa edilen İshak Paşa Sarayı mimar Mehmet Paşa tarafından tasarlanmış bir tarihi yapıdır. Ünlü Kürt yazar Ahmed-i Hani İshak Paşa Sarayı'nda katiplik görevini yapmıştır. İshak Paşa Sarayı oldukça büyük bir alana inşa edilmiş olup, günümüzde ise müze olarak İshak Paşa Sarayı'na ziyaret edebilirsiniz.

İSHAK PAŞA SARAYININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İshak Paşa Sarayı oldukça geniş bir alana inşa edilmiştir. Mimarı Mehmet Paşa tarafından tasarlanmıştır. Bu tarihi sarayın içinde: 116 oda bulunan bir saraydır. Aynı zamanda İshak Paşa Sarayı'nın içinde türbe, sur, cami ve iç dış surlar yer almaktadır. Bununla beraber, divan ve harem salonları koğuşlar bulunmaktadır. Sarayın içinde pek çok motifler süslemeler bolca sarayı süslemektedir. Saraya baktığımızda , İshak Paşa Sarayı Selçuklu Devleti'nin sanatını yansıttığını görmekteyiz. Sarayda, tek kubbeli bir cami bulunmaktadır.

Caminin içerisinde ki motifler bitkisel zengin motifler ile süslenmiş bulunmakta. Ayrıca, İshak Paşa Sarayı'nda klasik Osmanlı mimarisi eserler de bulunmaktadır.

Saray'da aynı zamanda Avrupa Barok sanatının da izlerini görmekteyiz. Bununla birlikte, İshak Paşa Sarayı'nda Türk kültürünün izlerine de beraberinde getiriyor.

GİRİŞ ÜCRETİ VE SAATİ

İshak Paşa Sarayı için giriş ücreti 10 TL dir. Yılda iki kez müzeye ücretsiz giriş hakkı imkanı sağlayan Müzekart da saray girişinde kullanılmaktadır.

Ziyaret saatleri:

Yaz döneminde 08.00 - 19.30

döneminde 08.00 - 19.30 Kış döneminde 08.30 - 17.00

Tarihe yolculuk yaptığımız İshak Paşa Sarayını yolu düşen herkese tavsiye ediyoruz.

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