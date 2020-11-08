İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti
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İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti

08.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 17:26

28 yıl sonra işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yer alan 20 saniyelik bir videoda, tekerlekli sandalyedeki bir Azeri vatandaşın Türk bayrağı taşıması dikkatlerden kaçmadı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa bölgesini de işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şuşa, 28 yıl sonra işgalden kurtarıldı" ifadesini kullandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

28 yıl sonra işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yer alan 20 saniyelik bir videoda, tekerlekli sandalyedeki bir Azeri vatandaşın Türk bayrağı taşıması dikkatlerden kaçmadı.

ŞUŞA'NIN İŞGALDEN KURTARILMASI COŞKUYLA KUTLANDI

Öte yandan, Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılması Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve Gence'de coşkuyla kutlandı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Şuşa zaferini sokak ortasında halay çekerek kutlayan Azerbaycanlılar adeta bayram havası yaşadı.

İşgalden kurtarılan Şuşa'dan yeni görüntüler! Tekerlekli sandalyesinde Türk bayrağı taşıyan Azeri dikkat çekti

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