İşgalci İsrail'in masum Filistinlilere zulmü sürüyor

Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus'a bağlı Beita beldesinde gösteri düzenledi.

Filistinliler, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Nablus'a bağlı Beita beldesinde gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan Filistinliler, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri kaldırılmasını talep etti.

İsrail gösteriye göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler

kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılay'ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü 39 kişinin yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Filistinliler, Beita'da İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı

inşa edilmesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana gösteriler düzenliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı