İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu
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İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu

İşe gitmeyen hemşire evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te işe gitmeyen hemşire, arkadaşlarının ulaşamayınca polise haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu.

Karabük'te işe gitmeyen hemşire, arkadaşlarının ulaşamayınca polise haber vermesi üzerine evinde ölü bulundu.

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Caddesi'nde meydana geldi. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Meral Uğur (57) işe gitmeyince mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalara rağmen Uğur'a ulaşılamaması üzerine durum polise bildirildi. Uğur'un evine giden polis ekipleri, çilingirle içeri girdi. Hemşireyi hareketsiz halde bulan polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ön incelemede hemşirenin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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