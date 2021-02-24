'İşe gidiyorum' diye evden çıktı, sevgilisiyle nikah kıyarken kaynanası bastı

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Tayland'da 'işe gidiyorum' diyerek bir başkasıyla nikah kıymaya kalkan evli polis memuru Sarunyoo Mukaew'in töreni, kaynanası tarafından basıldı. Kızgın kadın, adamın kızı ile evli olduğunu söyleyerek, davetlilerin gözü önünde Mukaew'i dövdü.

Tayland'ın Chai Nat vilayetinde evli polis memuru34 yaşındaki Sarunyoo Mukaew, yaklaşık bir yıldır ilişki yaşadığı kız arkadaşı ile evlenmek için düğün töreni düzenledi. Düğün töreninden haberdar olan Mukaew'in kaynanası, nikahı bastı.

DAVETLİLERİN ÖNÜNDE DAMADINI DÖVDÜ

Mukaew'in kızının eşi olduğunu kaydeden kızgın kaynana, şahitler ve nikah memurunun gözü önünde damadını dövmeye başladı. Çift, kızgın kadının tepkisine aldırış etmeden nikaha devam ederken, polis memurunun 33 yaşındaki karısı Nipapan Peuchpen de açıklama yaptı. Kocasının ilişkisini bildiğini ancak yaşları 15 ve 5 olan iki çocuğunun iyiliği için ilişkiyi dile getirmediğini söyleyen Peuchpen, kocasının sevgilisi ile evleneceğini hiç düşünmediğini belirtti.

'İŞE GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Düğün günü kocasının kendisine işe gideceğini söyleyerek dışarı çıktığını kaydeden talihsiz kadın, bir arkadaşının kendisine kocasının metresi ile düğünü olduğu söylemesi üzerine olaydan haberdar olduğunu söyledi. Kocasının metresi ile evleneceği haberi alan Nipapen Peuchpen, kocası ile olan evlilik cüzdanını kocasının ailesine gösterdi. Ancak aile kendisini zorla evden çıkararak düğünün yapılacağını ifade etti. Bunun üzerine annesi düğünü basarak damadına saldırdı.

30 GÜN HAPİS CEZASI ALABİLİR

Olay sonrası konuya ilişkin bilgi veren üst düzey polis amiri general Yingyot Thepjamnong, yasalara göre evli olan bir polisin ikinci evlilik yapması veya başka bir kadınla ilişki yaşamasının cezasının 30 gün hapis cezası olduğunu kaydetti. Sarunyoo hakkında soruşturma açıldığını da söyleyen polis amiri, suçlu bulunması durumunda adamın 30 gün hapis cezası alacağını dile getirdi.