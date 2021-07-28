Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı şişe cam köprüsü mevkiinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs karşı yönden gelen aracın hatalı sollaması nedeniyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapınca dereye uçtu.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı şişe cam köprüsü mevkiinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs karşı yönden gelen aracın hatalı sollaması nedeniyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapınca dereye uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 10 işçiden den 5'i yaralandı.

Şanlıurfa'dan Yenişehir'e gelen mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, mevsimlik işçileri çadırlarına götürürken karşı yönden gelen aracın hatalı sollama yaptığını fark ederek manevra yaptı. Kafa kafaya çarpışmamak manevra yapan araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan minibüs dereye uçtu. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 10 işçiden 5'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar yardımıyla 5 yaralıyı Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı
Bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra almaya geldi, rahat tavırlarıyla vatandaşı çileden çıkardı
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Balık tutmak için girdiği derede hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ İrem Derici Sevda Erginci
Spor Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:31:58. #1.14#

title