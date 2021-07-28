Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı şişe cam köprüsü mevkiinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs karşı yönden gelen aracın hatalı sollaması nedeniyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapınca dereye uçtu.

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs dereye uçtu

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı şişe cam köprüsü mevkiinde mevsimlik işçileri taşıyan minibüs karşı yönden gelen aracın hatalı sollaması nedeniyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapınca dereye uçtu. Meydana gelen kazada araçta bulunan 10 işçiden den 5'i yaralandı.

Şanlıurfa'dan Yenişehir'e gelen mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, mevsimlik işçileri çadırlarına götürürken karşı yönden gelen aracın hatalı sollama yaptığını fark ederek manevra yaptı. Kafa kafaya çarpışmamak manevra yapan araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan minibüs dereye uçtu. İlk belirlemelere göre araçta bulunan 10 işçiden 5'i yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar yardımıyla 5 yaralıyı Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak