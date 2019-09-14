İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı (2)
İZMİT'E SEVK EDİLDİLERKaramürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
14.09.2019 22:22
İZMİT'E SEVK EDİLDİLER
Karamürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: DHA