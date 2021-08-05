İşçide Delta varyantı tespit edildi, tekstil atölyesinde üretim durdu
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İşçide Delta varyantı tespit edildi, tekstil atölyesinde üretim durdu

İşçide Delta varyantı tespit edildi, tekstil atölyesinde üretim durdu
Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde, işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki tekstil atölyesinde, işçide Delta varyantlı tespit edilmesinin ardından üretimin durdurulmasına karar verildi. 

Çaydeğirmeni beldesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki işçide, koronavirüsün Delta varyantı tespit edildi. İşçinin evinde karantinaya alınmasının ardından Devrek İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası tekstil atölyesinde üretim durduruldu. Diğer çalışanlar ise evlerinde karantinaya alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk

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