İşçi Taşıyan Kamyon Kaza Yaptı: 18 Yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde işçi taşıyan kamyonun kaza yapması sonucu 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sızır kasabasından İnkışla köyüne giden ve kasasında işçileri taşıyan Bünyamin Kaplan (25) yönetimindeki 66 HD 809 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada kamyonun kasasında bulunan işçiler Önder Yusuf Kaplan (18) Mustafa Bulduk ( 18), Kıyafi Çelik ( 45) Dönsel Çelik (40) Nurhayat Kaplan ( 52) Serap Karakuş ( 40), Sevda Dilli ( 41), Nesime Doğan ( 35) Sevda Dilli (35), Yasemin Dilli (35), Barış Dilli(6), Zeynel Dilli(17) Taki Dilli(53), Ergün Dilli(18), Naki Dilli(41), İlhan Taş(35), Dönsel Taş(35), Bünyamin Kaplan yaralandı. Yaralılar Gemerek Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Erhan Aksoy/İHA)