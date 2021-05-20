İscehisar'dan kısa kısa
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İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel

İscehisar ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi Murat Dikmen, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'ı makamında ziyaret etti.

İscehisar ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi Murat Dikmen, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, konuşan Dikmen, hastanede tedavi gören İscehisarlı vatandaşların durumları hakkında bilgiler aldığını ve her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Dikmen, "Duran'a ve bütün sağlık çalışanlarına minnettarız. Bu zor dönemde çalışmalarını takdirle takip ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun." dedi.

Duran da İl Genel Meclis Üyesi Murat Dikmen'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

İscehisar'da Atatürk koşusunda atletizm sporcuları 19.19 kilometre koşusu düzenledi

İscehisarspor Atletizm Spor Kulubü sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ilçe içerisinde belirledikleri 19.19 kilometrelik parkurda Atatürk koşusu düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

5 kişiden oluşan koşu grubu ellerinde bayraklar ile Atatürk anıtı önünden başlayan koşu yine aynı noktada sona erdi.

Atletlerden Karani Kılınçarslan, "Bugün günlerden zafere giden bir yolculuğun ilk günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı anısına ilçede günün anlam ve önemine istinaden aynı zamanda farkındalık için halkımız ile yürüyüş düzenlemeyi düşünmüştük. Malum pandemiden dolayı organizasyonlar iptal edildi. Bundan dolayı biz atletler ilçemize ilk defa değişik bir şey yapalım dedik. İlçemizdeki cadde ve sokaklarda bayraklarla koşarak 19.19 kilometre Atatürk koşusunu tamamladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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