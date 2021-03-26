İscehisar'dan kısa kısa
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İscehisar'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek - Haberler | Güncel
İscehisar'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'da vefat eden Kore Gazisi Hacı Hasan Bayram (92), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gelin alma töreninde silahını ateşleyen damat, kayınpederini başından vurdu
Gelin alma töreninde silahını ateşleyen damat, kayınpederini başından vurdu

Afyonkarahisar'da vefat eden Kore Gazisi Hacı Hasan Bayram (92), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İscehisar Devlet Hastanesinde vefat eden Bayram'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar ve Afyonkarahisar İkmal Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve bazı vatandaşlar katıldı.

İscehisar'da atletizm takımı sporcularına kupa ve plaket takdim edildi

İscehisar Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen değişik illerde düzenlenen atletizm organizasyonlarında ilçeyi temsil eden atletizm takımı sporcularına Belediye Başkanı Ahmet Şahin tarafından kupa ve plaket verildi.

Şahin, belediye olarak sporun bütün dallarına destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

İlçeyi temsil eden sporcuların diğer illerde başarılı dereceler aldıklarını kaydeden Şahin, "Fatih Olak kardeşimiz iyi derece ile Alanya'da 1. olarak İscehisar'ı gururlandırdı. Diğer sporcularımız da ellerinden geleni yaparak başarı göstermiş olup hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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