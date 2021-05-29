İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı
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İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı

İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından 27 Mayıs darbesinde asılan demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hayrına lokma dağıtıldı.

Afyonkarahisar İscehisar Belediyesi tarafından 27 Mayıs darbesinde asılan demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan hayrına lokma dağıtıldı.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Yıldırım Mercan tarafından gerçekleştirilen lokma dağıtımı sonrası Kuranı Kerim okunurken dualar edildi. Etkinliğin ardından açıklama yapan Başkan Şahin, "Milletimizin gönlünde taht kuran, demokrasimiz uğruna canları pahasına verdikleri mücadeleyle siyasi tarihimize onurla yazılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes ve kadim dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı
İscehisar Belediyesi demokrasi şehitlerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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