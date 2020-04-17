İşadamlarından aşevine sefer tası desteği
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Halil Posbıyık, Zonguldak, Göktepe, Güncel

İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde işadamları bir araya gelerek korona virüs salgını nedeniyle evlere sıcak yemek dağıtımı yapan Kdz. Ereğli belediyesinin aşevine 350 adet sefer tası desteğinde bulundu.

17.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:58
İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde işadamları bir araya gelerek korona virüs salgını nedeniyle evlere sıcak yemek dağıtımı yapan Kdz. Ereğli belediyesinin aşevine 350 adet sefer tası desteğinde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımını her geçen gün artırarak sürdürüyor. Korona virüs salgınının başladığı ilk günlerden itibaren Ereğli'deki 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi ailelere, işini kaybetmiş vatandaşlara yönelik sıcak AŞ uygulaması başlatan Belediye'nin bu uygulamasına hayırseverler de katkıda bulunuyor. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sıcak yemek dağıtımında kullanılmak üzere Belediyeye 350 adet sefer tası desteğinde bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Posbıyık, aşevine destekte bulunan hayırseverlere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aşevi hizmetimize 350 sefer tası ile destekte bulunan çok değerli dostlarımız Atalay Göktepe, İlyas Öztürk, Alperen Şahin, Ramazan Toprak, Mehmet Erben, Kemal Köse, Bülent Göktepe, İbrahim Sağ, Selami Adakoğlu, Yusuf Uzunoğlu ve Zonguldak'tan Meclis Üyesi Ozan Demirtaş kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Elimizi rahatlattılar, daha fazla insana sıcak yemek gönderebileceğiz. Bir kez daha buradan sesleniyorum, işini kaybetmiş, genç yaşlı ihtiyacı olan kimse utanmasın. Bize müracaat etsinler. Bizim öncelikli görevimiz şu anda halkımızın sağlığı ve onları evlerinde aç bırakmamak."

Hayırseverler adına sefer taslarını teslim eden Bülent Göktepe ve İbrahim Sağ da Başkan Posbıyık'a teşekkür ederek "Ereğli'de kazanan insanlar olarak, yaptığınız bu hizmetlerde her zaman yanınızdayız" açıklamasında bulundular. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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