İşadamlarına, İşveren Teşvikleri Anlatıldı

İş-Kur Malatya İl Müdürlüğü tarafından, ASRİAD üyelerine, işçi ve işveren teşvikleri hakkında bilgiler verildi.

Asrın İşadamları Derneği Malatya Şubesinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, İş Meslek Danışmanları Mehmet Çağlayan ve Erkan Uzun, Asriad Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, yönetim kurulu üyeleri ve işadamları katıldı.

Şube başkanı Özel, toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, üyelerine işçi ve işveren teşvikleri ile ilgili bilgileri sunma adına bu toplantıyı organize ettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı İş-Kur Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İş-Kur Malatya il Müdürü Vahap Toman ise İşadamlarının bir araya gelerek ülke ve Malatya ekonomisine katkı sunma adına oluşturdukları sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini belirterek işbirliğinin önemine değindi.

İş ve meslek danışmanları ile birlikte İş-Kur Kurumu'nun genel yapısı işleyişi ve teşviklerle ilgili bilgiler veren Toman, sunum sonunda ise üyelerden gelen soruları cevapladı. - MALATYA