İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü

İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'ın annesi Aynur Şerife Arslan hayatını kaybetti.

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Arslan'ın annesi Aynur Şerife Arslan hayatını kaybetti. Arslan'ın cenazesi Hacılar ilçe mezarlığında toprağa verildi.

74 yaşında hayata veda eden Aynur Şerife Arslan'ın cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik ve Arslan ailesinin yakınları hazır bulundu.

Arslan'ın cenazesi Hacılar Camikebir Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hacılar ilçe mezarlığında toprağa verildi. - KAYSERİ

İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Abdullah Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Engin Akyürek
Spor Ali Koç Adem Büyük Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İşadamı Saffet Arslan'ın acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:57:47. #1.14#

title