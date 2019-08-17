İş yerlerinde "yüksek sese" mühürleme cezası

17.08.2019 15:37

Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek ses yaparak kent huzurunu bozan 9 işletme geçici süreliğine mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent disiplinini bozan kişi ve işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çeşitli işletmelere yönelik denetimler gerçekleştiren ekipler, 8 işletmeye 3, bir işletmeye ise 5 gün olmak üzere geçici süreliğine mühürlendi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kent disiplinini bozan kişi ve işletmeler yönelik çalışmaların sezon boyunca sıklıkla devam edeceğini belirtti.

Yücel, esnafla birlikte, Alanya'ya yakışır şekilde hareket etmek istediklerini kaydetti.

Bu anlamda huzur bozan, rahatsızlık yaratan işletmelerle mücadele etmenin boyunlarının borcu olduğunu aktaran Yücel, "Ekiplerimiz sezon boyunca artan denetimlerini devam ettirmekten, sorumlularına yaptırımlarını uygulamaktan vazgeçmeyecek. Usullere uymayan esnaflarımızdan ricamız, itibar ve gelir kaybına uğramamak adına kendilerine çeki düzen vermeleridir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA