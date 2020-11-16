İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
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İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı

16.11.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:42
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı

ŞANLIURFA'da Mahmut A., iş yerine gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp, yere çarptı.

ŞANLIURFA'da Mahmut A., iş yerine gelerek, sürekli su içmesine sinirlendiği çocuğu tekme tokat dövdükten sonra kaldırıp, yere çarptı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Mahmut A., adliyeye sevk edildi. 

Olay, Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda sürücülerden ve dükkan sahiplerinden harçlık isteyen çocuk, su içmek için sürekli iş yerine girip, çıktı. Bu duruma sinirlenen Mahmut A., sokak ortasında çocuğu tekme tokat dövdü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Mahmut A., dövdüğü çocuğu daha sonra kaldırıp, yere çarptı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Mahmut A.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Mahmut A., adliyeye sevk edilirken, çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.


İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı
İş yerinden su içen çocuğu dövüp, yere çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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