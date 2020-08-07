İş yerinden hırsızlık anı kameraya yansıdı
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İş yerinden hırsızlık anı kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

07.08.2020 22:40 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir telefon dükkanında meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Burhaniye Mahallesi'nde Yusuf Altun'a ait cep telefonu dükkanının önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, iş yeri sahibinin dalgın olduğu sırada içeri girerek, vitrinde duran ve değeri yaklaşık 5 bin lira olan cep telefonunu alıp kaçtı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi güvenlik kameralarını inceledikten sonra emniyet ekiplerine bildirdi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir süre iş yerini gözetleyen şüpheli daha sonra içeri girerek vitrindeki bir telefonu alıp kaçıyor.

İş yerinden hırsızlık anı kameraya yansıdı

Kaynak: AA

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