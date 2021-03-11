Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi
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Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi

11.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:13
Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi

Zonguldak'ta bir mağazanın soyunma kabininde kıyafet deneyen kadın, kabinin altından cep telefonuyla görüntülendiğini fark etti. Dışarı çıkıp iş yeri sahibinin telefonuna bakmak istedi, ancak olumsuz yanıt aldı. Kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında meydana gelen olayda, iddialara göre A.B. isimli kadın reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Kıyafetlerini çıkardığı sırada ise kabinin altından uzatılan cep telefonuyla görüntülendiğini fark ederek kabinden dışarı çıktı.

TELEFONU GÖSTERMEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağaza sahibine telefonuna bakmak istediğini söyledi. E.Ç.'nin telefonu göstermemesi üzerine A.B. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kadının şikayetçi olduğu E.Ç'yi gözaltına alırken, cep telefonuna da el koydu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş yeri sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
AT BASI: ZONGULDAK BU ARA ADANAYI GECTI
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
SAMİ: Adana''da ne oldu ki
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COSMOS: iyide röntgenliğince ne olacak git filim izle aynısı
Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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