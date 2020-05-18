İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
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İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı

Bursa'da iş ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyetteki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen belediye ekipleri, yılanı yakalayarak doğal ortamına bıraktı.

İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
18.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:04

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyette görülen yılan, görevliler tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

TELEFONA SARILIP EKİPLERE HABER VERDİLER

İznik ilçesinde ambalaj malzemeleri satan İsa Demirci'nin iş yerinin önünde kıvrılmış vaziyetteki yılanı gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Gelen ekipler, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı kürek yardımıyla yakalayarak doğaya saldı.

İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı

Kaynak: DHA

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