İş telaşına 'dur' diyebilecek oyun gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılcak

Mecburi İstikamet Yapım, Türk Tiyatrosu'nun en kıymetli yazarlarından Memet Baydur'un "Güne Bakan Cam Kırıkları" oyununu oda tiyatrosu formunda tasarlandı. Türk Tiyatrosu'nun en kıymetli yazarlarından Memet Baydur'un "Güne Bakan Cam Kırıkları" oyunu, Almıla Uluer Atabeyoğlu ve Kerem Atabeyoğlu yorumuyla, pandemi ile birlikte değişen çalışma şartlarından sonra ofise dönenlere sanatla dolu bir nefes arası vermek için yeniden tasarlandı. Oda tiyatrosu konseptinde tasarlanan oyunda, Ayşe Sedef Ayter, M.K. Perker, Efe Bahadır ve İklim Tamkan gibi uluslararası tanınırlıktaki sanatçılarının imzaları bulunuyor. Çalışanların iş hayatının yoğun temposundan uzaklaşarak birkaç saatliğine, hayatta farklı perspektiflerden bakmayı sağlayacak bir kurgu üzerine geliştirilen oyun, kişilerin kaostan uzak, keyifli vakit geçirmesini hedefliyor.

Kendi dünyalarına kapanmış iki yalnız insanın, yalanlar, doğrular, kahkahalar ve gözyaşlarıyla bezenmiş hikayesini konu alan Memet Baydur'un "Güne Bakan Cam Kırıkları", gerçeklik kavramı üzerine düşündüren bir eser olarak Türk tiyatrosunun eşsiz yapıtları arasında yer alıyor. Şimdi bu eser, önemli sanatçıların imzasıyla şirketlere gelebilecek bir konsept ile yeniden can buluyor. Oda tiyatrosu formunda tasarlanan "Güne Bakan Cam Kırıları", BTAA Mimarlık katkılarıyla gerçekleşen bir Mecburi İstikamet Yapım prodüksiyonu olarak vizyoner şirketlerin çalışanları için özel bir etkinlik olarak, tek bir elektrik prizi olan her yeri tiyatro sahnesine çeviriyor. Bu sayede bir park, bir bahçe, bir toplantı salonu ya da bir kitaplık Mehmet Baydur'un bu büyülü oyununa sahne olabiliyor. Ayrıca oyunun her temsilinin yazar telif tutarı ise Melek Sina Baydur'un arzu ettiği üzere, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne aktarılıyor.

Güne Bakan Cam Kırıkları'nın Sahne Arkasında Çok Değerli İsimler Katkı Sağlıyor…

"Güne Bakan Cam Kırıkları", aralarında "Sadri Alışık En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" de olan birçok ödül sahibi Almıla Uluer Atabeyoğlu ve yine çok ödüllü Kerem Atabeyoğlu tarafından yönetilip oynanıyor. Sahne arkasında ise Türkiye'nin önde gelen sanatçıları var; ışık tasarımında, National Theatre, Royal Albert House ve West End'de olduğu gibi yurdumuzda da sayısız oyuna imzasını atan Ayşe Sedef Ayter yer alıyor. Oyunun afişi ise eserleri Gırgır'dan New York Times'a, Washington Post'tan Mad Magazine'e pek çok önemli yayında yer alan M.K. Perker tarafından tasarlandı. Oyunun müzik direktörlüğünü ise 11 albüme prodüktör, besteci ve aranjör olarak imza atan müzisyen ve orkestra şefi kimliğiyle dünyanın birçok yerinde 15 senedir sahne üzerinde olan Efe Bahadır üstleniyor. Oyunun besteleri, piyano ve klavsen kayıtları Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede resitaller ve oda müziği konserleri veren İklim Tamkan'ın imzasını taşıyor. Almıla Uluer Atabeyoğlu ile Kerem Atabeyoğlu, "Güne Bakan Cam Kırıkları" için seyirciye şöyle sesleniyor: "Oyunu izlemeye ama onun da ötesinde bizimle diz dize oturup, Memet Baydur'u dinlemeye davet ediyoruz herkesi. Bu hüzünlü ve hınzır, zeki ve alaycı yazar, ruhuna hep iyi geliyor insanın. Gerçekten. İşte ona çağırıyoruz."

