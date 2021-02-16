İş Sanat, İstanbulied'i sahnesinde ağırlayacak

İş Sanat, mezzosoprano Ekin Bezirganoğlu ve piyanist Senem Zeynep Ercan'ın müzikal birlikteliklerinden oluşan İstanbulied'i sahnesinde ağırlayacak.

Konserde Alman ve Fransız şarkılarını seslendirecek topluluk, Türkçe sözlü tangolar ile Özdemir Asaf ve Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerinin müzikle birleşmesinden doğan "İstanbul Şarkıları"nı da sanatseverlerle buluşturacak.

Şiir ve müziği, vokal ve piyanoyu bir araya getiren İstanbulied'in konseri 20 Şubat'ta saat 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

Öte yandan İş Sanat'ın şubat ayındaki diğer etkinlikleri de izleyicilerle çevrim içi buluşmaya devam edecek.

Haldun Taner'in hikayelerinin seslendirildiği "İnsan Sadece Bir Araç" başlıklı dinleti 22 Şubat'ta, Şef Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konseri 25 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosunda 21 Şubat'ta "Güzel ve Çirkin", 28 Şubat'ta ise "Ağustos Böceği ile Karınca" masalları yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani