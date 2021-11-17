İş Sanat'ın etkinliğinde Nazım Hikmet'in şiirleri okunacak

İş Sanat'ın çevrim içi sezonunda Nazım Hikmet Ran şiirlerinin okunacağı "Denize Dönmek İstiyorum" etkinliği yapılacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım'da, İş Sanat'ın YouTube kanalında ilk gösteriminin yapılacağı dinletide, sanatçı Vedat Sakman, şairin şiirlerinden bu gösteriye özel bestelediği şarkıları seslendirecek.

Atilla Birkiye'nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'n üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı dinletide, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek şiir okuyacak.

İş Sanat'ın Youtube kanalından, 22. sezonun çevrim içi etkinliklerine sezon boyunca ücretsiz erişilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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