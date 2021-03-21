İş sağlığı ve güvenliği eğitimine akademik destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İş sağlığı ve güvenliği eğitimine akademik destek

21.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:03
İş sağlığı ve güvenliği eğitimine akademik destek

Yaşar Üniversitesi ile bir güvenlik firması arasında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uzaktan portal oluşturma, içerik yükleme ve sertifikalandırma protokolü imzaladı.

Yaşar Üniversitesi ile bir güvenlik firması arasında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uzaktan portal oluşturma, içerik yükleme ve sertifikalandırma protokolü imzaladı.

Yaşar Üniversitesi ile bir güvenlik firması arasında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi için uzaktan portal oluşturma, içerik yükleme ve sertifikalandırma protokolünün imzaları, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ve SGA Güvenlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Arıkan tarafından atıldı. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) üzerinden yürütülecek çalışma kapsamında protokolle, güvenlik personeline A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Murat Diker tarafından uzaktan erişimle verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için teknik alt yapı hizmet sunumu sağlanması amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Cemali Dinçer, yapacakları bu çalışma ile güvenlik personelinin daha etkili eğitim almasını sağlayacaklarını söyledi. Güvenlik firması ve onun alt bünyesinde bulunan tüm şirketlerinde istihdam edilen personelin bu hizmetten faydalanacağını vurgulayan Rektör Dinçer, "Umuyorum bu iş birliğimiz uzun süre devam eder" diye konuştu.

Eğitmenler bizden, altyapı Yaşar Üniversitesi'nden

Yönetim Kurulu Başkanı Gülşah Arıkan ise Yaşar Üniversitesinin kendilerine sunacağı destekten dolayı teşekkür ederek, "Bu program sayesinde eğitimlerimiz son derece efektif ve dijital hale gelecek, sertifikalandırmayı da bu sistem üzerinden yapacağız" dedi.

Protokol imza törenine ayrıca; YÜSEM Müdürü Prof. Dr. Sabah Balta Ulay, firmanın Güvenlik Operasyon Müdürü Veysel Karan Arıkan, İnsan Kaynakları Koordinatörü Ahmet Gülçağ katıldı. - İZMİR

İş sağlığı ve güvenliği eğitimine akademik destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Türkan Şoray Berrak Tüzünataç Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş sağlığı ve güvenliği eğitimine akademik destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:04:40. #1.16#
title