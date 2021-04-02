İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede
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İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Güncel
İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede

KONYA'da, müzisyen Süleyman Yıldız'ı (40) gönül ilişkisi olduğu akrabaları D.K.'den ayrılması için konuştukları ofiste tabancayla vurup, öldüren Sinan G. (25) ile olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Hakan G. (28) ve arkadaşı Galip D. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KONYA'da, müzisyen Süleyman Yıldız'ı (40) gönül ilişkisi olduğu akrabaları D.K.'den ayrılması için konuştukları ofiste tabancayla vurup, öldüren Sinan G. (25) ile olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Hakan G. (28) ve arkadaşı Galip D. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sinan G.'nin ifadesinde, "D.K. ayrılmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Hala ailesini ve kendisini rahatsız edip, tehdit edince, konuşmak için çağırdık. Ayrılmayacağını söyleyip, küfretti. Tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. 

Olay, geçen çarşamba günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Furkan Dede Caddesi'ndeki iş merkezinin 4'üncü katında meydana geldi. Süleyman Yıldız, iş merkezindeki ofiste başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, ofisin Sinan G., ağabeyi Hakan G.'ye ait inşaat ve hafriyat şirketine ait olduğunu belirledi.

3 GÖZALTI Araştırmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ofis sahibi Sinan G.'nin İzmir'e gitmek için yola çıktığını tespit etti. Konya'dan yola çıkan ekipler, Sinan G.'yi Manisa'nın Kula ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağabey Hakan G. için ise saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce çeyiz sandığına saklanan Hakan G. de yakalandı. Polis, Sinan G.'nin Yıldız'ı düğünde müzisyenlik yapması bahanesiyle ofise çağırmasını sağladığı arkadaşı Galip D.'yi de gözaltına aldı. 'UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI BUNA RAĞMEN BIRAKMAYACAĞINI SÖYLEDİ'

Şüphelilerden suçunu itiraf eden Sinan G.'nin ifadesinde, "D.K. 13 yıl önce eşini kaybetti. 4 yıldır da Süleyman Yıldız ile ilişkisi varmış. Ancak D.K., evli olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Ayrılmayıp rahatsız edince hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Hala ailesini ve kendisini rahatsız edip, tehdit edince, konuşmak için çağırdık. Ayrılmayacağını söyleyip, küfretti. Tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.  3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. 

 


İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede
İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede
İş merkezindeki cinayette 3 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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