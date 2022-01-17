İş makinesi operatörü kardan temizlemek için geldiği mahallede çocukların ricasını kıramadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş makinesi operatörü kardan temizlemek için geldiği mahallede çocukların ricasını kıramadı

İş makinesi operatörü kardan temizlemek için geldiği mahallede çocukların ricasını kıramadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Giresun'da son günlerde etkili olan kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, iş makinesi operatöründen kızakla kaydıkları yolu açmamasını rica etti.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da son günlerde etkili olan kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, iş makinesi operatöründen kızakla kaydıkları yolu açmamasını rica etti. İş makinesi operatörü çocukların ricasını kırmayınca çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Giresun'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara ve sürücülere zorluk çıkarırken çocuklar için eğlenceli anlar ortaya çıkardı. Karla kaplanan yolda kızakla kayan çocuklar, yolu temizlemek için gelen iş makinesi operatöründen yolu kardan temizlememesini istedi. Operatör, çocuklara şikayet olduğunu ve yolu temizleyeceğini söyledi. Bunun üzerine çocuklar, "Biz orada kayıyorduk. Eğlencemiz bozulur" deyince iş makinesi operatörü, "Tamam oradaki karları almıyorum" diyerek çocukların kayak yapmaya devam etmelerini istedi. Çocukların sevinci cep telefonu kameralarına yansıdı. - GİRESUN

Uludağ'ın keyfini en uygun karavancılar çıkartıyor! Otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca tatil yapıyor

Uludağ'ın keyfini en uygun karavancılar çıkartıyor! Otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca tatil yapıyor

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Giresun, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title