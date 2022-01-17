İş makinesi operatörü kardan temizlemek için geldiği mahallede çocukların ricasını kıramadı

Giresun'da son günlerde etkili olan kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, iş makinesi operatöründen kızakla kaydıkları yolu açmamasını rica etti.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da son günlerde etkili olan kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar, iş makinesi operatöründen kızakla kaydıkları yolu açmamasını rica etti. İş makinesi operatörü çocukların ricasını kırmayınca çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Giresun'da etkili olan kar yağışı vatandaşlara ve sürücülere zorluk çıkarırken çocuklar için eğlenceli anlar ortaya çıkardı. Karla kaplanan yolda kızakla kayan çocuklar, yolu temizlemek için gelen iş makinesi operatöründen yolu kardan temizlememesini istedi. Operatör, çocuklara şikayet olduğunu ve yolu temizleyeceğini söyledi. Bunun üzerine çocuklar, "Biz orada kayıyorduk. Eğlencemiz bozulur" deyince iş makinesi operatörü, "Tamam oradaki karları almıyorum" diyerek çocukların kayak yapmaya devam etmelerini istedi. Çocukların sevinci cep telefonu kameralarına yansıdı. - GİRESUN

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