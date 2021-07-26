İş Mahkemeleri'nde son rötuşlar yapılıyor
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İş Mahkemeleri'nde son rötuşlar yapılıyor

İş Mahkemeleri'nde son rötuşlar yapılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir tarafından yapılan ve büyük ölçüde tamamlanan İş Mahkemeleri kısa sürede hizmete açılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadıköy Katlı Otoparkı'nda yapılan İş Mahkemeleri büyük ölçüde tamamlandı. Son rötuşların sürdüğü çalışma bittikten sonra Kocaeli Adliyesi'nde hizmet veren 7 İş Mahkemesi kısa sürede yeni yerine taşınmış olacak.

3200 M²'LİK ALAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3200 metrekarelik alan içerisinde 8 adet Duruşma Salonu,13 adet Hâkim Odası, 13 adet Mahkeme Kalem Odası, 2 adet Arabuluculuk Odası, Vezne Bankosu, 1 Adet Güvenlik Odası ve Duruşma, Hâkim ve Mahkeme koridoru olmak üzere 3 adet koridor bulunacak. Tüm mahallerin zemin kaplaması kaymaz seramikten yapılacak olan çalışmada tavan taşyünü asma tavan kaplaması, duvar alçı sıva ve su bazlı boya yapılacak. Yangına dayanıklı özel alçıpan bölmelerin yanı sıra kapıların kanadı masif ahşap, alüminyum kasalı olacak. Mahallerin ön duvarları ise alüminyum jaluzi bölme olarak yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE KABUL EDİLDİ

2019 yılı Temmuz ayındaki Büyükşehir Meclisi'nde İzmit Kadıköy Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkın 1. Kat 18 numaralı bağımsız bölümün İş Mahkemeleri tarafından kullanılmak üzere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahsis edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edilmişti.

ÇOK AMAÇLI KATLI OTOPARK

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otoparkı'nda, 805 araçlık otoparkın yanı sıra İSU İzmit İlçe Müdürlüğü, Kadıköy Düğün Salonu ve İcra Mahkemeleri ile icra daireleri bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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