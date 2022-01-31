İş insanı Ali Rıza Gültekin cinayeti davasında mütalaa: Üç sanık için müebbet istendi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta 14 Kasım 2018'de bir dairede iş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu toplam 26 sanıklı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, üç sanık için müebbet hapis cezası istenirken, 10 sanık için de değişen oranlarda ceza istendi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Sergen Güler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Vasfi Unutmaz, Mehmet Barışer, başka suçtan tutuklu bulunan Metin Temur ile Ekrem Keklik ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar hakkında farklı yer ve zamanlarda İstanbul genelinde işlenen 12 farklı eylemden sorumlu tutuldukları belirtildi.

Mütalaada, maktül Ali Rıza Gültekin'in uzun yıllardır kumar oynama alışkanlığının bulunduğu, bu sebeple sanık Mehmet Barışer ile birbirlerini uzun zamandır tanıdıkları ancak çok fazla sohbet ve samimiyetlerinin bulunmadığı anlatıldı. Maktül Ali Rıza Gültekin'in, Murat Onurcan isimli kişiden Kireçburnu'nda bir arsa satın aldığı, Murat Onurcan'ın sanık Mehmet Barışer'e bir miktar borcu bulunduğu, sanık Mehmet Barışer'in arsanın maktül tarafından alındığını öğrenmesi üzerine çeşitli zamanlarda maktülü arayarak bu arsanın kendisine devredilmesini istediği, maktülün de Murat Onurcan'ın borcunun kendisini ilgilendirmediğini belirterek bu isteği kabul etmediği kaydedildi. Maktülün ölümüne yakın süreçte ailesine günlük yaşamlarında biraz daha dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunduğu mütalaada yer aldı. Olay günü Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak maksadıyla kumarhaneye arkadaşlarıyla gittiği, kumar oynadığı sırada saat 21.00 sıralarında Mehmet Barışer tarafından telefonla arandığı, Barışer ile Gültekin'in telefonda yüksek sesle tartışmalı konuştukları, Barışer'in, tehditlerine rağmen, Gültekin'in kendisinden istenen arsanın devrini yapmadığı, Barışer'in ise bu duruma sinirlendiği ve diğer sanıklar Sergen Güler, Rıdvan Doğan, Mustafa Barışer ve Baran Barışer'e Ali Rıza Gültekin'i öldürmeleri talimatını verdiği iddia edildi. Mütalaada, sanıkların kumarhaneye saat 22.00 sıralarından gittikleri, hep birlikte Ali Rıza Gültekin'in bulunduğu odaya girerek, montlarının cebinde sakladıkları silahları çıkarıp hedef gözeterek Gültekin'e doğru ateş ettikleri, Gültekin'in olay yerinde öldüğü anlatıldı.

3 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

TÜM SANIKLARIN ÖRGÜT KURMA, ÜYE OLMA SUÇLARINDAN BERAATLERİ İSTENDİ

3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

BAZI SANIKLARA DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS İSTENDİ

SON SAVUNMALAR İÇİN SÜRE VERİLDİ

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Demirören Haber Ajansı - Güncel