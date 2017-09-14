İş garantili okul öğrencileri bekliyor



BURSA - Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu laborant ve teknikerlik bölümüne ilgi gösteren öğrenciler, hem çalışıp hem de okuyor. Öğrenciler, mezun olduklarında rahat bir şekilde iş bulabiliyor.

İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doçent Doktor Emin Karakaş, bu yıl bütün programlarda bir düşüş olduğunu ifade ederek, "Şu ana kadar bütün programlara 245 kayıt yapıldı. Önümüzdeki günlerde eksik kayıtları bildirdiğimizde YÖK'ten ek kontenjan adı altında yeni kayıtlar gelecek. O zaman programlardaki öğrenci sayısı tamamlanmış olacak" dedi.

Karakaş, "Öğrenci sayısında genel bir düşüş olmasına rağmen, bu azalma bazı programlarda daha fazla, belli programlarda ise artış var. Bilhassa meslek liselerinden gelen öğrencilerin sınavsız geçişi bu yıl sınavlı hale geldiği ve belirli bir puan istendiği için programlarda azalma söz konusu. Yükselen programları öğrencilerin tercih etmesinin sebebi, mezun olduktan sonra daha rahat bir şekilde iş bulmaları. Özellikle laborant ve teknikerlik okuyan öğrenciler bir yandan okuyor, bir yandan çalışıyorlar. Aynı zamanda sahada farklı tecrübeleri ediniyorlar. Mezun olduklarında da rahatlıkla iş buluyorlar" diye konuştu.