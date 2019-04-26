İş Bankasından, AK Parti YSK Temsilcisi Özel'in İddialarına Yanıt Geldi

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in dün Twitter'da paylaştığı "Vay, vay, vay CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve üyesi olarak atanmış. Bu açıkça seçim yolsuzluğudur" paylaşım gündem oldu. İddiaların ardından "İş Bankası" Twitter'da TT oldu.

İŞ BANKASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddialarla ilgili İş Bankası'ndan ise açıklama bugün geldi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Seçimlerde görevlendirmeler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereği ilçe Seçim Kurulları tarafından yapılmaktadır. ilçe Seçim Kurulları, sandık kurullarında görev vereceği bankamız çalışanlarını, kişi bazında re'sen seçmektedirler. Çalışanlarımızın seçimlerde görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, nerede ve nasıl görevlendirileceği konuları tamamen İlçe Seçim Kurullarının yetki ve sorumluluğundadır. Bankamızın bu süreçlere herhangi bir dahil bulunmamakta olup, seçimlerde çalışanlarımızın görev almasına yönelik bankamızca bir talepte bulunulmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.