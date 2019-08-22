22.08.2019 18:56

İş Bankası Genel Müdürü Bali'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sabiha Bali, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin annesi Sabiha Bali Kurban Bayramı'nda beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedavi görüyordu. 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını dün yitiren Bali için İslahiye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, CHP Gaziantep milletvekilleri İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Uysal, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Sanayi Odası ve Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu ve SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu'nun yanı sıra iş ve siyaset dünyasının temsilcileri katıldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin babası eşi Sabiha Bali'nin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Sabiha Bali'nin cenazesi, Sıdıka Tayyar Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İslahiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA